Две команды проголосовали против квалификационных гонок

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун отметил, что планы проведения квалификационных гонок в 2020 году были сорваны двумя командами.
«В 2020 году мы хотели опробовать формат с квалификационными гонками — в субботу пилоты должны были уходить на старт в положении, обратном местам в чемпионате и таким образом определить стартовый порядок в воскресенье. Это было бы замечательно. Мы планировали провести в таком формате только три этапа. Мы бы признали, если бы он не сработал.
Жаль, что мы не смогли опробовать формат. Текущая система Формулы-1 предполагает, что все команды должны одобрить внедрение нововведений. Команды обещали поддержать нас, но на последней встрече два коллектива высказались против», — приводит слова Росса Брауна Motorsport Week.
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