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Гоночный инженер Хэмилтона, несмотря на больничный, помогает ему с базы команды

Гоночный инженер Хэмилтона, несмотря на больничный, помогает ему с базы команды
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что гоночный инженер Питер Боннингтон помогает ему советами с базы команды, несмотря на своё отсутствие в Мексике. Боннингтон попал в больницу и перенёс небольшую операцию, из-за чего не смог полететь на этап вместе с командой.

«Мы работаем вместе с Боллингтоном уже семь лет, за эти годы мы выстроили прочные рабочие отношения. Учитывая то, сколько мы пережили вместе, было странно не видеть его на трассе. Но он всё ещё с нами. На прошлой неделе он много работал с Маркусом, временным гоночным инженером, который прекрасно справляется со своей работой здесь, в Мексике. Сначала было немного непривычно, но у парней всё отлично выходит.

Я обменялся с Боно сообщениями перед квалификацией, чтобы поговорить о настройке болида. Он ещё восстанавливается после медицинского вмешательства, но он приехал на базу, потому что в больнице ему стало скучно. Надеюсь, что он вернётся на следующей гонке», — цитирует Хэмилтона Motorsport.

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