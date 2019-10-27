Виньялес: скорее готов был закончить гонку в гравии, чем стать вторым
Пилот «Ямахи» Маверик Виньялес прокомментировал итоги Гран-при Австралии, на котором он сошёл в борьбе за лидерство из-за аварии на последнем круге.
«Я был нацелен на победу и не собирался мириться со вторым местом. Попытался вернуть позицию и заблокировал заднее колесо. Я ошибся, это наверняка. Я понимал, что Маркес будет ждать последнего круга, чтобы обогнать меня. Был план — атаковать ближе к поребрикам на последнем круге, чтобы иметь возможность отыграться, но в итоге Марк прошёл меня до линии старт-финиш. Я хотел атаковать на третьем секторе. Я был готов закончить гонку в гравии, но не хотел становиться вторым», — приводит слова Маверика Виньялеса Autosport.
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