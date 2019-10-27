Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики, Квят — девятый

На автодроме имени братьев Родригес завершилась гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Мексики. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю, тройку лучших замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе».



Обладатель поула Шарль Леклер финишировал четвёртым, Макс Ферстаппен попал в стартоввый инцидент с Хэмилтоном и откатился назад, прорвавшись в ходе гонки до шестой позиции.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым, его напарник Пьер Гасли стал десятым. На последнем круге Квят поддел болид Хюлькенберга и тот отправился в стену. Стюарды рассмотрят этот эпизод после гонки.



Формула-1. Гран-при Мексики



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Валттери Боттас («Мерседес»

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Александер Албон («Ред Булл»)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

8. Даниэль Риккардо («Рено»)

9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

10. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

11. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

13. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

17. Ромен Грожан («Хаас») — +2 круга

18. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — не финишировал

20. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал.