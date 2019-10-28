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Квят оштрафован на десять секунд и выпал из очковой зоны Гран-при Мексики

Квят оштрафован на десять секунд и выпал из очковой зоны Гран-при Мексики
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят лишился девятого места на финише Гран-при Мексики. Стюарды признали Квята виновным в инциденте с гонщиком «Рено» Нико Хюлькенбергом и наказали добавлением десяти секунд к результату на финише. Это отбросило Квята на 11-ю позицию, лишив места в очковой зоне. На девятую строчку поднялся напарник Квята Пьер Гасли, 10-м стал Хюлькенберг, доехавший до финиша без заднего антикрыла.

Формула-1. Гран-при Мексики. Результаты после штрафа Квята
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг
2. Себастьян Феттель («Феррари») +1,766
3. Валттери Боттас («Мерседес») +3,553
4. Шарль Леклер («Феррари») +6,368
5. Александер Албон («Ред Булл») +21,399
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.08,807
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1.13,819
8. Даниэль Риккардо («Рено») +1.14,924
9. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
10. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
11. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
13. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
17. Ромен Грожан («Хаас») — +2 круга
18. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — не финишировал
20. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал.

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