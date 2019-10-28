Квят оштрафован на десять секунд и выпал из очковой зоны Гран-при Мексики

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят лишился девятого места на финише Гран-при Мексики. Стюарды признали Квята виновным в инциденте с гонщиком «Рено» Нико Хюлькенбергом и наказали добавлением десяти секунд к результату на финише. Это отбросило Квята на 11-ю позицию, лишив места в очковой зоне. На девятую строчку поднялся напарник Квята Пьер Гасли, 10-м стал Хюлькенберг, доехавший до финиша без заднего антикрыла.

Формула-1. Гран-при Мексики. Результаты после штрафа Квята



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг

2. Себастьян Феттель («Феррари») +1,766

3. Валттери Боттас («Мерседес») +3,553

4. Шарль Леклер («Феррари») +6,368

5. Александер Албон («Ред Булл») +21,399

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.08,807

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1.13,819

8. Даниэль Риккардо («Рено») +1.14,924

9. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

10. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

11. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

12. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

13. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

17. Ромен Грожан («Хаас») — +2 круга

18. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — не финишировал

20. Ландо Норрис («Макларен») — не финишировал.