Хэмилтон не выиграл титул досрочно, его преимущество над Боттасом — 74 очка

В Мехико завершилась гонка Гран-при Мексики. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Эта победа позволила Хэмилтону увеличить преимущество над напарником Валттери Боттасом до 74 очков, чего не хватило для досрочного завоевания чемпионского титула. Шарль Леклер продолжает удерживать третью строчку в общем зачёте, Себастьян Феттель идёт четвёртым, опередив благодаря финишу на второй позиции Макса Ферстаппена.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 363 очка

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 289 очков

3. Шарль Леклер («Феррари») — 236 очков

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 230 очков

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 220 очков

6. Пьер Гасли («Торо Россо») — 77 очков

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 76 очков

8. Александер Албон («Ред Булл») — 74 очка

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 43 очка

10. Даниэль Риккардо («Рено») — 38 очков

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 35 очков

12. Ландо Норрис («Макларен») — 35 очков

13. Даниил Квят («Торо Россо») — 34 очка

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очко

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 21 очко

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 20 очков

17. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4 очка

19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 652 очка

2. «Феррари» — 466 очков

3. «Ред Булл» — 341 очко

4. «Макларен» — 111 очков

5. «Рено» — 73 очка

6. «Торо Россо» — 64 очка

7. «Рейсинг Пойнт» — 64 очка

8. «Альфа Ромео» — 35 очка

9. «Хаас» — 28 очков

10. «Уильямс» — 1 очко.