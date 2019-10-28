Хэмилтон рассказал, что одержал победу на повреждённой машине

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на Гран-при Мексики после небольшого стартового контакта с Максом Ферстаппеном. При этом британец не сумел досрочно оформить шестой чемпионский титул.



«Сегодня невероятный результат. Парни продолжили невероятно упорно работать. Мы приехали сюда, думая, что отстаём, и зная, что это сложная гонка для нас. Но мы прорвались.



У моей машины были небольшие повреждения, так что в гонке возникли некоторые проблемы. Но я оставался сосредоточенными. Было похоже, что второй отрезок получится длинным. Но я так благодарен сегодняшнему дню.



Я не против, что не взял сегодня титул. Мне нравятся гонки, я двигаюсь от гонки к гонке. Это гонка, которую я уже некоторое время хотел выиграть, так что я невероятно польщён сегодняшней возможностью», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.