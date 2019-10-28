Феттель доволен гонкой, но признал промашку команды по тактике

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Мексики, который он закончил на второй позиции. Феттель остался доволен гонкой, но признал, что тактически команда могла сработать лучше.



«Удивительно, но «хард» работал очень хорошо, думаю, что Льюис просто наслаждался вторым отрезком. Я доволен гонкой, потому что она получилась хорошей, но мы могли действовать чуть острее с точки зрения тактики. Это была очень насыщенная гонка. Валттери позади меня оказывал большое давление, так что я не мог просто сосредоточиться на том, чтобы догнать Льюиса Хэмилтона», — приводит слова Себастьяна Феттеля BBC.



Феттель финишировал на второй строчке, победу одержал пилот «Мерседеса», лидер чемпионата Льюис Хэмилтон. Третьим к финишу пришёл Валттери Боттас.