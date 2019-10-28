Ферстаппен считает, что Хэмилтона тоже должны были наказать в квалификации

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал мнение, что раз его оштрафовали за улучшение под жёлтыми флагами в конце квалификации Гран-при Мексики, то наказание должен был получить и Льюис Хэмилтон, который тоже добился улучшения.
«Правило очень ясное, но я хочу сказать одну вещь со своей стороны. Да, если оглядываться назад, то мне нужно было снять ногу с педали газа. Но тогда все должны делать то же самое. Я знаю, что Себ сделал это. Но одна серебряная машина — нет, и он не получил штрафа. Это меня раздражает. Но я не могу решать за других пилотов, чтобы они подчинялись правилам», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
Также голландец прокомментировал свои инциденты с пилотами «Мерседеса» в начале гонки. «Льюис проехал снаружи в первом повороте и затем очень глубоко вошёл во второй. Так что я не мог оставаться там, пришлось выехать на обочину.
После этого в борьбе с Валттери я поехал внутрь. Я поравнялся с ним, но, полагаю, он не видел меня, поэтому уже начал поворачивать и задел моё заднее правое колесо. У нас была хорошая машина, но, конечно, случившееся на первом круге и затем с Валттери полностью испортило гонку», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
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