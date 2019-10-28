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Леклер: мне нужно лучше работать и помогать команде, как это делает Феттель

Леклер: мне нужно лучше работать и помогать команде, как это делает Феттель
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Мексики, который он закончил на четвёртой позиции после старта с поула. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, напарник Леклера Себастьян Феттель финишировал вторым.

«Второй отрезок не был особенно хорошим — я не чувствовал себя комфортно на среднем составе шин. Не знаю, почему, но первый комплект чувствовал себя гораздо лучше. Мы сделали первую остановку раньше, чтобы закрыть Албона, понимая, что нас ждёт два пит-стопа, но все остальные пошли на тактику одного пит-стопа.

Я думаю, что мне нужно лучше работать в гонке, особенно в вопросе стратегии, когда она не так хороша. Нужно помогать команде принимать правильное решение, как это сделал Себ», — приводит слова Шарля Леклера BBC.

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