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Албон: я показал свой лучший темп

Албон: я показал свой лучший темп
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал итоги Гран-при Мексики, который он закончил на пятой позиции.

«По правде говоря, я не думаю, что это была плохая стратегия, мы могли хорошо проехать с двумя остановками, но в итоге задержались с Карлосом на пит-лейне и потеряли около шести секунд. Это был мой лучший гоночный темп, лидеры оказались не так далеко впереди в конце. На старте же я стремился проехать чисто, но агрессивно, что и получилось и я смог выйти на третью позицию», — приводит слова Александера Албона BBC.

Александер Албон после перехода в «Ред Булл» набрал 58 очков, в то время, как его напарник Макс Ферстаппен — только 39.

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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