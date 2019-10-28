Красочный карнавал и Хэмилтон в сомбреро. Яркие фото Гран-при Ф-1 в Мексике

27 октября в Мексико на автодроме имени братьев Родригес прошла гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Мексики. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю, тройку лучших замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе».
Обладатель поула Шарль Леклер финишировал четвёртым, а Макс Ферстаппен попал в стартовый инцидент с Хэмилтоном и откатился назад, прорвавшись в ходе гонки до шестой позиции.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым, его напарник Пьер Гасли стал десятым. Но на последнем круге Квят поддел болид Хюлькенберга в борьбе за девятое место, и Нико отправился в стену. В результате Квят был оштрафован за столкновение с Хюлькенбергом прибавкой 10 секунд к результату на финише и в итоге откатился на 11-ю строчку.
- 28 октября 2019
-
10:43
-
09:32
-
09:30
-
09:03
-
02:29
-
02:22
-
02:18
-
02:13
-
02:09
-
01:59
-
01:53
-
01:48
-
01:27
-
01:27
-
01:11
-
01:10
-
01:03
-
00:57
-
00:39
-
00:38
-
00:26
-
00:06
- 27 октября 2019
-
23:54
-
22:40
-
21:30
-
20:54
-
19:45
-
18:34
-
17:49
-
17:01
-
17:00
-
16:07
-
15:42
-
15:31
-
14:02