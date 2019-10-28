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Красочный карнавал и Хэмилтон в сомбреро. Яркие фото Гран-при Ф-1 в Мексике

Гран-при Формулы-1 в Мексике
Красочный карнавал и Хэмилтон в сомбреро. Яркие фото Гран-при Ф-1 в Мексике
Авто / Формула-1 0

27 октября в Мексико на автодроме имени братьев Родригес прошла гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Мексики. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю, тройку лучших замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе».

Обладатель поула Шарль Леклер финишировал четвёртым, а Макс Ферстаппен попал в стартовый инцидент с Хэмилтоном и откатился назад, прорвавшись в ходе гонки до шестой позиции.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым, его напарник Пьер Гасли стал десятым. Но на последнем круге Квят поддел болид Хюлькенберга в борьбе за девятое место, и Нико отправился в стену. В результате Квят был оштрафован за столкновение с Хюлькенбергом прибавкой 10 секунд к результату на финише и в итоге откатился на 11-ю строчку.

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