Хэмилтон станет чемпионом в США, если финиширует восьмым или выше

Пилоту «Мерседес» Льюису Хэмилтону достаточно набрать четыре очка на следующем этапе чемпионата, Гран-при США, чтобы завоевать чемпионский титул, независимо от того, где финиширует Валттери Боттас, сохраняющий теоретические шансы на титул. Таким образом, Хэмилтон станет чемпионом на Гран-при США в случае, если он финиширует на восьмой позиции или выше.

В случае, если Хэмилтон финиширует восьмым в США и сойдёт в остальных гонках, а Боттас выиграет все три этапа с лучшим кругом, у пилотов будет равенство очков, но Хэмилтон выиграет титул за счёт большего числа побед в сезоне.



В случае финиша Хэмилтона в США на девятом, десятом месте или если Хэмилтон по какой-то причине не наберёт очков, Боттасу будет необходимо выигрывать гонку, чтобы сохранить теоретические шансы на чемпионский титул.



В настоящий момент Хэмилтон выигрывает у Боттаса 74 очка в личном зачёте за три этапа до конца сезона.