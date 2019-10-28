Хэмилтон станет чемпионом в США, если финиширует восьмым или выше

Пилоту «Мерседес» Льюису Хэмилтону достаточно набрать четыре очка на следующем этапе чемпионата, Гран-при США, чтобы завоевать чемпионский титул, независимо от того, где финиширует Валттери Боттас, сохраняющий теоретические шансы на титул. Таким образом, Хэмилтон станет чемпионом на Гран-при США в случае, если он финиширует на восьмой позиции или выше.
В случае, если Хэмилтон финиширует восьмым в США и сойдёт в остальных гонках, а Боттас выиграет все три этапа с лучшим кругом, у пилотов будет равенство очков, но Хэмилтон выиграет титул за счёт большего числа побед в сезоне.
В случае финиша Хэмилтона в США на девятом, десятом месте или если Хэмилтон по какой-то причине не наберёт очков, Боттасу будет необходимо выигрывать гонку, чтобы сохранить теоретические шансы на чемпионский титул.
В настоящий момент Хэмилтон выигрывает у Боттаса 74 очка в личном зачёте за три этапа до конца сезона.
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