Хорнер намекнул, что Хэмилтон заслуживал штрафа за инцидент с Ферстаппеном

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал пятый и шестой результаты Александера Албона и Макса Ферстаппена на Гран-при Мексики и некоторые эпизоды гонки. В частности Хорнер посчитал, что, когда на старте гонки Льюис Хэмилтон вынудил Макса Ферстаппена срезать трассу, то стюарды не должны были посчитать это обычным гоночным инцидентом.



«Сегодня в гонке наша машина была очень быстра, так что очень досадно. Макс показал очень сильный пилотаж, поднявшись на шестое место. Есть разочарование, ведь сегодня мы могли добиться хорошего результата. Вчера мы уже откатились назад из-за штрафа, но, думаю, сегодня мы могли бы отыграться. Макс жёстко боролся с Льюисом — на мой взгляд, это не был просто гоночный инцидент. А потом ему очень не повезло с проколом. Иногда вещи не идут по вашему плану, а в другой раз он был бы героем.



Со стороны Алекса это была весьма достойная гонка. Он был на тактике с двумя пит-стопами. Он потерял много времени с „Маклареном“, а в другом случае мог бы „подрезать“ Льюиса. Он всё ещё учится и адаптируется, но он становится всё ближе и ближе», — приводит слова Хорнера BBC.