Сайнс: шины «хард» просто разрушили нашу гонку

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс признался, что удивлён слабым выступлением в гонке Гран-при Мексики, где он потерял очень много времени на комплекте самых жёстких шин и оказался за пределами очковой зоны.
«Это был плохой и разочаровывающий день для всей команды. После столь сильной квалификации и отличного старта, когда мне удалось проскользнуть на четвёртое место, очень разочаровывающе откатываться назад после первого пит-стопа. Шины „хард“ просто разрушили нашу гонку. Нам нужно детально проанализировать то, что произошло — почему у нас был столь плохой отрезок на этом типе шин. Остин сразу за поворотом, так что терять время нельзя. Мы продолжим упорно работать и вернёмся более сильными в следующий уик-энд», — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».
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