Гасли: я выложился по полной и доволен, что набрал два очка

Французский гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал девятый результат в гонке Гран-при Мексики Формулы-1.



«Внутри кокпита вовсе не было просто, но сегодня я выложился по полной и доволен, что набрал два очка. В целом, машина была конкурентоспособна весь уик-энд, что позитивно. Очевидно, что старт на шинах „софт“ не был идеальным, но мы постарались выжать из них максимум. В итоге мы сумели сделать так, чтобы всё сработало — это было важно для нашей борьбы в Кубке конструкторов», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».