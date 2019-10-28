Пилоты NASCAR подрались после финиша гонки

В ночь с 27 на 28 октября мск на автодроме Мартинсвилл состоялся очередной этап сезона NASCAR 2019 года. Победу в гонке одержал Мартин Труэкс, вторым к финишу пришёл Уильям Байрон, а замкнул тройку сильнейших Брэд Кеселовски.

После финиша случился конфликт с участием Денни Хэмлина и Джоуи Логано, которые финишировали четвёртым и восьмым соответственно. Логано не понравилось, что Хэмлин выдавил его в стену в ходе гонки, в результате чего Джоуи проколол колесо и не смог избежать разворота. Гонщики обменялись крепкими выражениями, после чего пустили в ход руки, и их пришлось растаскивать представителям команд.

За три этапа до окончания сезона в личном зачёте лидирует Труэкс, на счету которого 4102 очка. Следом идут Хэмлин и Курт Буш, уступающие ему 20 и 27 очков соответственно.

NASCAR. Мартинсвилл

1. Мартин Труэкс («Тойота») — 500 кругов

2. Уильям Байрон («Шевроле») — +0,373 с

3. Брэд Кеселовски («Форд») — +3,100 с

4. Денни Хэмлин («Тойота») — +3,527 с

5. Райан Блэйни («Форд») — +5,700 с

6. Курт Буш («Шевроле») — +6,173 с

7. Кевин Харвик («Форд») — +6,597 с

8. Джоуи Логано («Форд») — +7,160 с

9. Кайл Ларсон («Шевроле») — +8,247 с

10. Райан Ньюман («Форд») — +8,370 с