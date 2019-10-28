Хэмилтон указал Феттелю на создание опасной ситуации на старте

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал манёвр Себастьяна Феттеля из «Феррари» на старте Гран-при Мексики. Траектория Феттеля была такой, что Хэмилтону, стартовавшему с третьей позиции, пришлось на время покинуть пределы трассы.
«Я действительно очень хорошо стартовал, догонял Шарля (Леклера. — Прим. «Чемпионата»), а Себ всё приближался и приближался. Я думал: я уже на белой линии, мне больше некуда деваться.
А он всё приближался, и мне пришлось съехать на траву, чтобы избежать столкновения. В противном случае произошла бы крупная авария», — цитирует Хэмилтона Motorsport.
Хэмилтон, по его словам, мог и чуть позже столкнуться с Феттелем, после того как поборолся с Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).
«Я чуть было не вынес его. Задняя часть машины начала скользить, и меня вынесло на траву. От такого волосы встают дыбом», — добавил он.
Хэмилтон одержал победу в Мехико, а Феттель финишировал вторым.
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