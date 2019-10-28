В «Феррари» пожалели, что не стали рисковать, как Хэмилтон

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил сожаление по поводу стратегии команды на Гран-при Мексики, который выиграл Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Залогом успеха Хэмилтона стал довольно ранний пит-стоп, оказавшийся единственным, и длинный отрезок на «харде» после него. Себастьян Феттель, финишировавший вторым, также провёл один пит-стоп, но побывал в боксах значительно позже Хэмилтона, а его напарник по «Феррари» Шарль Леклер, занявший четвёртое место, дважды побывал в боксах.
«Когда остановился Шарль, было слишком рано переводить его на тактику одного пит-стопа. Риск оказался бы слишком велик, особенно если учесть, что он лидировал.
Тот риск, на который пошли в «Мерседесе», оправдался. Они рискнули, чтобы победить, и это окупилось. Может, и нам следовало больше рисковать. Зная результат, легко сказать «да», — цитирует Бинотто Autosport.
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