Экипаж Русинова — вице-чемпионы ELMS, экипаж Терещенко — восьмой в Портимане

Последняя гонка Европейской серии Ле-Ман (ELMS) прошла в португальском Портимане. Многие команды и гонщики вынашивали честолюбивые планы перед квалификационными заездами. Не скрывал этого и португальский пилот United Autosports Филипе Альбукерке, который на своём ORECA 07-Гибсон (№ 22) уже становился первым на старте на прошлом этапе в бельгийском Спа. Повторить успех на глазах португальской публики было одной из задач на гоночный уик-энд. Эту задачу выполнить удалось: экипаж Альбукурке завоевал поул-позишен.



Фелипе надеялся удержать первую позицию в гонке, но этим мечтам не суждено было сбыться. Первым финишную линию пересёк прототип Oreca07 Gibson под № 28, представляющий Idec Sport. Вслед за ним финишировал Альбукерке.



Не удалось удержаться в призах представителям Panis Barthez Competition. Россиянин Константин Терещенко из команды Panis Barthez Competition в какой-то момент возглавлял гонку, но, как и Альбукерке, задержаться на вершине горы до самого финиша у Константина не вышло. В итоге болиды команды финишировали на седьмом и восьмом местах.



Впереди экипажей Panis Barthez Competition финишировал экипаж российской команды G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Йоба ван Эйтерта и Жан-Эрика Верня. Им требовался финиш на подиуме для завоевания чемпионского титула, однако гонка была испорчена штрафом за контакт в борьбе за второе место. В итоге экипаж G-Drive Racing стал вице-чемпионом сезона-2019.