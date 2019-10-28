В Формуле-1 поддержали решение судей оштрафовать Квята

Гоночный директор ФИА Майкл Маси поддержал решение судей Гран-при Мексики, которые оштрафовали российского гонщика Даниила Квята, выступающего за «Торо Россо», за контакт с Нико Хюлькенбергом из «Рено» на последнем круге гонки. Квят финишировал девятым, но штраф отбросил его на 11-е место.

«Я побеседовал с судьями на тему штрафа, и ситуация не могла бы быть более ясной. Если использовать их терминологию, с их точки зрения ситуация не могла бы стать ещё более чёрно-белой (то есть предельно ясной. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Маси RaceFans.

За три этапа до окончания сезона на счету Квята, занимающего 13-е место в личном зачёте, 34 очка.

Следующий этап — Гран-при США, который пройдёт с 1 по 3 ноября.

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