Петров: Ферстаппен снова и снова показывает, что до сих пор является мальчишкой

Российский гонщик Виталий Петров поделился своими впечатлениями от Гран-при Мексики Формулы-1 и в частности удивился некоторым решениям пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«1. Я, конечно, поздравляю Льюиса. Очень сильная гонка! И кто бы что ни говорил, он в очередной раз доказывает своё превосходное пилотирование!



2. Есть пока вопросы по стратегии „Феррари“ в целом.



3. И самый главный момент, который я хотел бы разобрать, — это Ферстаппен. Снова и снова он показывает, что до сих пор является мальчишкой, который не умеет сдерживать свои эмоции. В первом повороте Хэмилтон поставил Ферстаппена на место, чему я рад. И не простил ему его выталкивание с трассы. Но самое главное — это рвение Макса атаковать соперников в таких ситуациях, когда это сделать без столкновения практически невозможно. Это мы и увидели. Он получил контакт, а затем прокол колеса. И это полностью характеризует его как ещё не совсем зрелого гонщика. Не думайте, что я не ценю пилотов, которые стремятся обогнать. Очень ценю! Просто это нужно делать со 100% уверенностью, что не возникнет контакта.



4. Момент, который я вообще не понял. Всего лишь три позиции штрафа в квалификации. За такое бы я дал ему штраф — стартовать с последнего места и предупреждение! Он подвергал опасности не только себя, но и пилота, который разбил машину и стоял посреди дороги. А это могло привести к плохим последствиям», — написал Петров в своём инстаграм-аккаунте.

Как же глупо! Судьи пропустили наглое нарушение, но Ферстаппен сам себя сдал Зачем бахвалился и куда гнал? А ведь Ферстаппен остался бы первым и без этого злосчастного круга!