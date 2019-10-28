Источник: Хюлькенберг ещё может попасть в «Ред Булл»

Известный голландский журналист Джек Плой высказал мнение, что нынешнего уровня выступлений Александера Албона может оказаться недостаточно для того, чтобы он сохранил место в «Ред Булл» на сезон-2020. По информации Плоя, несмотря на заверения «быков», они всё ещё могут рассматривать вариант с приглашением немецкого гонщика Нико Хюлькенберга, у которого пока нет контракта на 2020 год.



«Есть слух, что он в конечном счёте может оказаться рядом с Максом. Все тогда скажут: „Ох, ведь Александер Албон довольно хорошо выступает“. Но если вы хотите стать чемпионами мира, то нужно отбирать очки у других пилотов, и вы предпочтёте опытного гонщика», — приводит слова Плоя GPBlog со ссылкой на Radio Veronica.

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