Вильнёв: «Рейсинг Пойнт» поступила мелочно, подав протест на «Рено»
Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал протест «Рейсинг Пойнт» против команды «Рено». По мнению Вильнёва, «Рейсинг Пойнт» поступила мелочно.
«Я считаю штраф «Рено» несправедливым. Команда давно использовала эту тормозную систему и не было никаких вопросов и претензий. А после протеста вдруг оказалось, что она не соответствует спортивному регламенту.
Есть два варианта — либо система легальна, либо нет. Команды давно о ней знали. Способ, которым «Рейсинг Пойнт» отобрала очки у «Рено» в Японии выглядит очень мелочным. Я думаю, что им ещё это вернётся. В отношениях между командами есть определённые рамки, через которые не стоит переступать», — приводит слова Жака Вильнёва GrandPX.
- 28 октября 2019
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