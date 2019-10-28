«Макларен» и «Лукойл» не договорились об условиях партнёрства

Команде Формулы-1 «Макларен» и российской нефтяной компании «Лукойл» не удалось прийти к согласию по условиям сотрудничества. Ранее сообщалось, что представители «Макларена» и «Лукойла» вели переговоры в дни Гран-при России на «Сочи автодроме». Российская компания рассматривала возможность стать официальным поставщиком топлива и горюче-смазочных материалов для британского коллектива. Однако, как стало известно «Чемпионату», стороны не смогли договориться. Основные проблемы возникли при обсуждении финансовых аспектов сделки.



Теперь «Макларену» предстоит искать другого потенциального топливного партнёра на фоне предстоящего расставания с бразильской компанией «Петробрас». Что касается «Лукойла», то у компании сохраняется интерес к присутствию в Формуле-1 в качестве партнёра одной из команд (сейчас «Лукойл» представлен в Ф-1 только как спонсор Гран-при России).

Топливный спонсор «Макларена» разорвёт 163-миллионный контракт в ближайшие дни