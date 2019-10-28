Бинотто: был бы рад официальному протесту на силовую установку «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что был бы рад если бы соперники подали официальный протест на силовую установку итальянской команды, поскольку это помогло бы всем убедить в том, что двигатель полностью соответствует регламенту.



«Я был бы рад официальному протесту. Это бы доказало глупость конкурентов и прекратило раз и навсегда все слухи и сплетни», — приводит слова Маттиа Бинотто Autosport.



Ранее соперники итальянской команды неожнократно высказывали сомнения в легальности силовой установки «Феррари» в связи с её огромным преимуществом на прямых. Однако, официального протеста ни одна команда так и не подала.



«Феррари» после 18 этапов занимает второе место в Кубке конструкторов, уже лишившись шансов на чемпионский титул — «Мерседес» оформил шестой титул подряд досрочно, на Гран-при Японии.

