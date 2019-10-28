Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Бинотто: был бы рад официальному протесту на силовую установку «Феррари»

Бинотто: был бы рад официальному протесту на силовую установку «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что был бы рад если бы соперники подали официальный протест на силовую установку итальянской команды, поскольку это помогло бы всем убедить в том, что двигатель полностью соответствует регламенту.

«Я был бы рад официальному протесту. Это бы доказало глупость конкурентов и прекратило раз и навсегда все слухи и сплетни», — приводит слова Маттиа Бинотто Autosport.

Ранее соперники итальянской команды неожнократно высказывали сомнения в легальности силовой установки «Феррари» в связи с её огромным преимуществом на прямых. Однако, официального протеста ни одна команда так и не подала.

«Феррари» после 18 этапов занимает второе место в Кубке конструкторов, уже лишившись шансов на чемпионский титул — «Мерседес» оформил шестой титул подряд досрочно, на Гран-при Японии.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019