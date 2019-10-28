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Феттель: обидно получить столь отстойный трофей после интересной гонки

Феттель: обидно получить столь отстойный трофей после интересной гонки
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель раскритиковал организаторов Гран-при Мексики из-за спонсорских кубков на церемонии награждения.

«На подиуме получилась классная церемония. Организаторы здорово придумали с тем, что машина победителя была поднята на подиум. Но мне не понравился этот парень с селфи-палкой. Он хотел влезть в кадр и сделать фото с нами, поэтому я и оттолкнул его. Мне не нравятся селфи.

Кубки за призовые места были скучными. Обидно получить столь отстойный трофей после интересной гонки. Зачем нам эта чёртова звезда на кубке? Думаю, что организаторам стоит придумать что-то интересное, что имело бы отношение к мексиканской культуре. То, что было в этот раз, — позор», — приводит слова Себастьяна Феттеля ESPN.

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