Феттель — об инциденте на первом круге: я не видел Хэмилтона

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал эпизод с Льюисом Хэмилтоном на старте Гран-при Мексики.



«Наличию слепой зоны столько же лет, как и зеркалу заднего вида. С этим ничего не сделаешь. На первом круге по большей части тебе приходится гадать, где именно находятся соперники, особенно в первых поворотах. Большинство ситуаций проходят нормально, но иногда нет. В первом повороте нельзя выиграть гонку, а вот проиграть — запросто.



Я не видел Льюиса. После гонки он спрашивал у меня, что случилось. Я не хотел выдавливать его. Я чуть сбросил скорость, чтобы воспользоваться слипстримом от Шарля, а затем увидел в зеркалах Льюиса. Но в момент поворота я его уже не видел. Под определённым углом просто невозможно рассмотреть болид соперника», — приводит слова Себастьяна Феттеля Autosport.