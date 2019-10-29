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Феттель — об инциденте на первом круге: я не видел Хэмилтона

Феттель — об инциденте на первом круге: я не видел Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал эпизод с Льюисом Хэмилтоном на старте Гран-при Мексики.

«Наличию слепой зоны столько же лет, как и зеркалу заднего вида. С этим ничего не сделаешь. На первом круге по большей части тебе приходится гадать, где именно находятся соперники, особенно в первых поворотах. Большинство ситуаций проходят нормально, но иногда нет. В первом повороте нельзя выиграть гонку, а вот проиграть — запросто.

Я не видел Льюиса. После гонки он спрашивал у меня, что случилось. Я не хотел выдавливать его. Я чуть сбросил скорость, чтобы воспользоваться слипстримом от Шарля, а затем увидел в зеркалах Льюиса. Но в момент поворота я его уже не видел. Под определённым углом просто невозможно рассмотреть болид соперника», — приводит слова Себастьяна Феттеля Autosport.

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