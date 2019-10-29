Бинотто: сезон-2020 станет определяющим для Мика Шумахера

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто посоветовал Мику Шумахеру, сыну семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, прибавить в следующем сезоне, чтобы повысить шансы на попадание в Ф-1.
20-летний Шумахер, который входит в молодёжную программу «Феррари», в 2018 году стал чемпионом европейской Формулы-3, после чего перешёл в Формулу-2. Здесь дела у немца идут не так успешно: за один этап до окончания сезона он занимает 12-е место в личном зачёте с 51 очком в активе.
«Следующий год станет для него определяющим», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.
Ожидается, что Шумахер останется в Формуле-2 на следующий сезон, хотя официально это ещё не подтверждено.
Ранее Сабине Кем, менеджер Шумахера-старшего, заявила, что Мик в состоянии стать чемпионом Ф-1.
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