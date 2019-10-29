«Ты полный дурак!» Комментатор Формулы-1 Попов — о Ферстаппене

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал поступок Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в квалификации Гран-при Мексики. Ферстаппен, возглавлявший протокол третьего сегмента квалификации, не стал сбрасывать скорость сразу после аварии Валттери Боттаса («Мерседеса») и улучшил свой результат. На пресс-конференции после сессии гонщик признался, что сознательно не стал сбрасывать скорость, и его лишили первого места на стартовой решётке, отправив на четвёртое.
«Многие говорят, что Макс пострадал за честность. Да нет, ребята. Это просто обычная наглость. Он сидел с таким обычном видом своим: и что мне будет, ну спишете с меня круг, я видел, и что? А когда его спросили: «Ты поднял ногу?», он ответил: «А что, не заметно, что нет?» Будто его на слабо берут: ты не мужик, поднял ногу?
Ребята, наказали, и я считаю, что мало наказали. А главное, ты полный дурак! Ты на первом месте, Леклер, который едет за тобой, не улучшает. Ну ты уже на поуле, сделай так же, как сделали Феттель и Хэмилтон перед тобой! Они увидели жёлтые флаги, разбитую машину товарища, поняли, что там могут выбежать маршалы, добровольцы. В конце концов, просто стоит разбитая машина, и опасно в этом месте разгоняться, давить педаль газа в пол. Другие подняли ногу, а Макс и не подумал», — сказал Попов в своём видеоблоге на YouTube.
В гонке Ферстаппен финишировал шестым, после того как ему не удалось избежать прокола в результате контакта с машиной Боттаса в начале заезда.
- 29 октября 2019
-
14:04
-
13:10
-
12:10
-
11:10
-
10:05
-
09:03
-
00:53
- 28 октября 2019
-
23:49
-
22:45
-
21:53
-
21:09
-
20:14
-
19:45
-
18:56
-
18:30
-
18:01
-
16:40
-
15:52
-
15:16
-
15:02
-
14:16
-
13:30
-
12:29
-
12:18
-
11:38
-
10:43
-
09:32
-
09:30
-
09:03
-
02:29
-
02:22
-
02:18
-
02:13
-
02:09
-
01:59