«Ты полный дурак!» Комментатор Формулы-1 Попов — о Ферстаппене

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал поступок Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в квалификации Гран-при Мексики. Ферстаппен, возглавлявший протокол третьего сегмента квалификации, не стал сбрасывать скорость сразу после аварии Валттери Боттаса («Мерседеса») и улучшил свой результат. На пресс-конференции после сессии гонщик признался, что сознательно не стал сбрасывать скорость, и его лишили первого места на стартовой решётке, отправив на четвёртое.

«Многие говорят, что Макс пострадал за честность. Да нет, ребята. Это просто обычная наглость. Он сидел с таким обычном видом своим: и что мне будет, ну спишете с меня круг, я видел, и что? А когда его спросили: «Ты поднял ногу?», он ответил: «А что, не заметно, что нет?» Будто его на слабо берут: ты не мужик, поднял ногу?

Ребята, наказали, и я считаю, что мало наказали. А главное, ты полный дурак! Ты на первом месте, Леклер, который едет за тобой, не улучшает. Ну ты уже на поуле, сделай так же, как сделали Феттель и Хэмилтон перед тобой! Они увидели жёлтые флаги, разбитую машину товарища, поняли, что там могут выбежать маршалы, добровольцы. В конце концов, просто стоит разбитая машина, и опасно в этом месте разгоняться, давить педаль газа в пол. Другие подняли ногу, а Макс и не подумал», — сказал Попов в своём видеоблоге на YouTube.

В гонке Ферстаппен финишировал шестым, после того как ему не удалось избежать прокола в результате контакта с машиной Боттаса в начале заезда.