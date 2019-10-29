Марко: машины Ф-1 2021 года выглядят не очень сексуально
Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко посетовал на внешний вид машин, которые будут построены в соответствии с новым регламентом. Переход на новые правила, которые необходимо утвердить до 31 октября 2019 года, ожидается в 2021 году.
«Не думаю, что новые машины выглядят очень сексуально, — я видел эскизы. Последнее, что нам нужно, — машины в стиле IndyCar», — приводит слова Марко GrandPrix.
Также Марко выразил опасения, что цели, которые преследует переход на новый регламент, так и не будут достигнуты, а именно облегчение гонщику задачи преследования соперника.
«Хочу лишь напомнить о новы передних антикрыльях. Их разработка обошлась в крупную сумму, но это не сработало», — заметил австриец.
Вольф признался, что стал одним из проголосовавших против реверсивных решёток
Брауна огорчили попытки команд отложить переход на новые правила до 2022 года
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