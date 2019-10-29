Феттель заверил, что не завидует Хэмилтону, у которого больше титулов

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», прокомментировал достижения Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». Хэмилтон является пятикратным чемпионом мира, а уже на Гран-при США, который пройдёт с 1 по 3 ноября, может досрочно завоевать шестой титул.
Феттеля спросили, завидует ли он Хэмилтону.
«Я бы так не сказал. Я уважаю его усилия, его результаты, успех, которого он добился. Это же очевидно. Иначе я не был бы самим собой.
Считаю, он заслужил это. Они с командой проделали отличную работу. Разумеется, можно сказать, что я ревную, так как мы хотели бы быть на его месте. Но я не могу сказать, что завидую», — цитирует Феттеля RaceFans.
За три этапа до окончания сезона Хэмилтон, выигравший Гран-при Мексики, на 74 очка опережает напарника Валттери Боттаса.
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