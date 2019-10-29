Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель заверил, что не завидует Хэмилтону, у которого больше титулов

Феттель заверил, что не завидует Хэмилтону, у которого больше титулов
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», прокомментировал достижения Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». Хэмилтон является пятикратным чемпионом мира, а уже на Гран-при США, который пройдёт с 1 по 3 ноября, может досрочно завоевать шестой титул.

Феттеля спросили, завидует ли он Хэмилтону.

«Я бы так не сказал. Я уважаю его усилия, его результаты, успех, которого он добился. Это же очевидно. Иначе я не был бы самим собой.

Считаю, он заслужил это. Они с командой проделали отличную работу. Разумеется, можно сказать, что я ревную, так как мы хотели бы быть на его месте. Но я не могу сказать, что завидую», — цитирует Феттеля RaceFans.

За три этапа до окончания сезона Хэмилтон, выигравший Гран-при Мексики, на 74 очка опережает напарника Валттери Боттаса.

Победную тактику Хэмилтона подсмотрели у Риккардо
В «Феррари» пожалели, что не стали рисковать, как Хэмилтон
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019