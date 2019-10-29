Хэмилтон надеется, что «Ред Булл» продолжит поддерживать Албона

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон лестно выразился о пилоте «Ред Булл» Александере Албоне и надеется, что австрийская команда продолжит оказывать ему поддержку.
«Он выступает очень хорошо и не допускает или почти не допускает ошибок. Нынешний год был для него настоящим вызовом. Он соревнуется с напарником по команде, который котируется очень высоко. И все эти испытания выпали на его долю в столь раннем возрасте. За ним очень интересно наблюдать. У него впереди яркое будущее.
Надеюсь, что „Ред Булл“ продолжит его поддерживать. Это очень важно, потому как они нередко бросают работу со своими пилотами, если те не приносят ожидаемого результата», — приводит слова британца Autosport.
Напомним, в «Ред Булл» не раз заявляли, что Албон гарантированно останется в программе на следующий год, но пока не совсем понятно, продолжит он выступать за главную команду или вернётся в «Торо Россо», где и начинал сезон.
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