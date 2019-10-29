Штайнер: лучшая новость для «Хааса»? Остаётся лишь три гонки
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал понять, что с нетерпением ждёт окончания нынешнего сезона. В 2019 году американская команда не оправдала ожиданий и занимает в Кубке конструкторов лишь девятое место.
«С учётом того как мы развиваемся, наша гонка в Мексике была нормальной. Просто болид недостаточно быстр. Что можем поделать? Мы пытались выжать максимум, и Кевин был особенно близок к этому. В этом позитив. В целом я не разочарован, потому как мои ожидания всегда низкие. Так что разочарование уходит само по себе. Лучшая новость для команды? Остаётся лишь три гонки», — приводит слова функционера Crash.
После восемнадцати этапов чемпионата в активе «Хааса» 28 баллов, отставание от восьмой позиции составляет 7 очков.
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