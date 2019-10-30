Эксперт: после 2020 года Формула-1 может потерять сразу две команды

Экс-сотрудник «Бриджстоуна» Кис ван де Гринт прокомментировал ситуацию вокруг слухов о возможном уходе «Рено» из Формулы-1, а также предположил, что со сменой регламента чемпионат потеряет не только французскую команду.
«У „Рено“ был большой план и теперь вопрос в том, будет ли команда продолжать. Руководство должно увидеть, принесёт ли Формула-1, то, что ожидалось и оправдаются ли ожидания в будущем. Кроме того, руководитель команды был сторонником плана в Формуле-1, а теперь он застрял непонятно где. Всё это говорит о том, что дела идут не очень хорошо.
Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что как минимум две команды не вернутся после 2020 года. Не буду говорить о ком речь, но «Рено» не единственная команда с финансовыми проблемами" — приводит слова ван де Гринта GPblog.
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