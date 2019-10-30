В «Макларене» нацелены на регулярные подиумы

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль признался, что со скорым переходом на двигатели «Мерседеса» команда связывает и надежды на возвращение на подиум. Функционер заявил, что задача регулярно попадать в топ-3 будет стоять перед пилотами к 2022 году.
«То, чего достиг Тото Вольф с командой — уникально. Они образец для нашего спорта. Это касается как самой команды, так и мотора. Именно потому я ставил себе целью получить чемпионский мотор. Конечно, со временем наши цели начнут досаждать Тото и „Мерседесу“. Но в то же время я остаюсь реалистом относительно того, чего мы сможем достигнуть в следующие пару лет.
Мы ходим вернуться в число лидеров, при поддержке Зака Брауна и инвесторов мы получим новую аэродинамическую трубу, я уверен в этом. К 2022-2023 гг. мы планируем регулярно быть на подиуме и, надеюсь, будем бороться за победы", — приводит слова Зайдля GrandPrix.
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