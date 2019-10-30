В «Ред Булл» нацелились на победы во всех оставшихся гонках в 2019-м

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что его подопечные Макс Ферстаппен и Александер Албон наверняка поборются за первое место на Гран-при США, Бразилии и Абу-Даби.

«За исключением Гран-при Сингапура и России, у нас всегда была быстрая машина. В Сингапуре мы оплошали с настройками, а в России у нас не было нового топлива. Но я ожидаю, что мы поборемся за победы на следующих этапах», — цитирует Марко GrandPX.news.

Также Марко посетовал на то, что Ферстаппен, который выиграл квалификацию в Мексике, но стартовал четвёртым из-за штрафа, не смог воспользоваться шансом победить в Мехико.

«В гонке Макс на жёсткой резине ехал на две секунды быстрее, чем лидеры. Если учесть, что машина так быстра, это (упущенная победа. — Прим. «Чемпионата») действительно раздражает», — признал он.

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