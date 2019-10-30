Экс-пилот Ф-1 оценил прогресс Феттеля после летнего перерыва

Бывший гонщик Формулы-1 немец Кристиан Даннер, выступавший в чемпионате в 80-х годах, подчеркнул прогресс, которого удалось добиться Себастьяну Феттелю, выступающему за «Феррари», после летнего перерыва.

В первой половине сезона на счету Феттеля не было ни одной победы в 12 гонках, а после паузы он выиграл Гран-при Сингапура и ещё дважды финишировал вторым.

«Эффективность «Феррари» немного хромает. Они прекрасно выступают в квалификациях, но в гонках всякий раз что-то случается. «Мерседес» просто лучше.

Но нельзя сказать, что Феттель уже не тот гонщик, что был раньше. Он как никогда быстр», — цитирует Даннера GrandPX.news.

За три этапа до окончания сезона на счету Феттеля, занимающего четвёртое место в личном зачёте, 230 очков. Немец 6 очков уступает Леклеру.