В «Уильямсе» посоветовали Кубице не выражать недовольство публично

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс заявила о нежелании выслушивать публичную критику со стороны польского гонщика команды Роберта Кубицы. По словам Уильямс, такие вещи допустимы только в том случае, если разговоры остаются внутри команды.
На Гран-при Японии Кубица намекнул, что в «Уильямсе» отказали ему в использовании нового переднего антикрыла по решению отсутствовавшей на этапе Уильямс, которая якобы пожелала отомстить пилоту за слишком раннее объявление об уходе по окончании сезона.
«Не могу представить, чтобы какая-либо команда привезла более пяти экземпляров антикрыла на этап. Когда ты теряешь два, три антикрыла, а через неделю следующий этап, что можно сделать?
Мы бы предпочли, чтобы такие обсуждения оставались внутри команды. Но в пылу борьбы неизбежны случаи, когда пилоты говорят такое, вылезая из машины», — цитирует Уильямс GrandPX.news.
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