Бинотто: «Феррари» пора начать превращать поулы в победы

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оценил выступления Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля в последних гонках. После летнего перерыва гонщики «Феррари» во всех шести гонках стартовали с поула, однако выиграли лишь три гонки. Две победы на счету Леклера, одна — у Феттеля.

«Наша цель — побеждать. У нас есть возможность этого добиться. Давайте уж постараемся стартовать с поула и победить, вместо того чтобы стартовать с поула и не выиграть гонку.

Мы надеемся на это. Уверен, мы в состоянии этого добиться», — приводит слова Бинотто RaceFans.

За три этапа до окончания сезона «Феррари», занимающая второе место в Кубке конструкторов, на 125 очков опережает «Ред Булл».

Следующий этап — Гран-при США, который пройдёт с 1 по 3 ноября.

