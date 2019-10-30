Жители Майами официально выступили против проведения этапа Формулы-1

Будущее Гран-при Майами будет обсуждаться на общественных слушаниях в декабре 2019 года, сообщает GrandPX.
В четверг прошли первые общественные слушания по вопросу проведения Гран-при, и было принято решение запретить перекрывать дороги в жилых кварталах во время проведения этапа. Следовательно второй вариант конфигурации трассы также придётся изменить.
Напомним, ранее сообщалось, что Формула-1 и Майами достигли принципиального соглашения о проведении Гран-при. Этап будет проводиться в окрестностях арены Hard Rock Stadium, которая является домашней для здешней команды НФЛ.
После этого в районе стадиона прошли акции протеста. По мнению протестующих, проведение этапа Ф-1 негативным образом скажется на экологии и поднимет уровень шума до недопустимых показателей.
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