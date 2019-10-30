Марко: в гонках «Хонда» уже на уровне «Мерседеса»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что «Хонда» в гоночном режиме уже достигла уровня «Мерседеса». Марко отметил, что основная потеря производительности происходит в квалификационном режиме.



«В гонках «Хонда» уже на уровне «Мерседеса» по производительности. Мы теряем часть в квалификационном темпе», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.



Ранее Марко заявлял, что «Хонда» в 2020 году сравняется по уровню с соперниками из «Мерседеса». В нынешнем сезоне «Ред Булл» завоевал две победы, добавив к ним одно второе и три третьих места. Все подиумы и победы «Ред Булл» — на счету Макса Ферстаппена. Ещё один подиум для «Хонды» добавил российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят, финишировавший на третьем месте на Гран-при Германии.