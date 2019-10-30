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Сейвуд рассказал, почему в России хотят перенести Гран-при из Сочи на «Игору»

Сейвуд рассказал, почему в России хотят перенести Гран-при из Сочи на «Игору»
Авто / Формула-1 0

Известный обозреватель Джо Сейвуд не видит особого смысла в возможном переносе Гран-при России из Сочи на комплекс «Игора Драйв».

«Был разговор о переезде Гран-при России. Это не имеет практического смысла, но, похоже, желание исходит от россиян, поскольку правительство решило, что туризма Сочи недостаточно, и сейчас они намерены превратить Олимпийский парк в кластер технологий и инноваций. Если всё продолжится в том же духе, появятся новые здания, а трасса должна будет уступить им дорогу.

Перенос гонки на горнолыжный курорт в часе езды от Санкт-Петербурга не имеет особого смысла, но если там платят, то Формула-1 поедет куда угодно. Трасса в Австрии — яркий пример того, как гонки могут проходить в местах с неразвитой инфраструктрой. Возможно, идея состоит в том, чтобы использовать трассу для расширения курорта и тем самым вознаградить друзей Путина», — приводит слова Сейвуда Motorsport Week.

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