Бывший гонщик программы «Ред Булл» станет пилотом «Макларена» в IndyCar

«Макларен» объявил состав пилотов на сезон-2020 серии IndyCar, сообщает официальный сайт серии. Гонщиками команды стали два чемпиона серии Indy Lights — Патрисио О'Уорд, выигравший титул в 2018 году и Оливер Эскью, завоевавший титул в 2019-м.



Патрисио О'Уорд в нынешнем сезоне, помимо выступлений в Indy Lights, успел принять участие в гонках Супер Формулы и Формулы-2. В мае 2019 года мексиканец подписал контракт с молодёжной программой «Ред Булл», которая и продвигала его в японской и европейской сериях. Однако, в октябре, всего через пять месяцев после подписания контракта, «Ред Булл» расторг соглашение с гонщиком, поскольку у пилота практически не было шансов в ближайшее время заработать необходимые для суперлицензии очки.