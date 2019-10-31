31 октября Формула-1 представит глобальные изменения в правилах

В четверг, 31 октября, на специальной пресс-конференции руководство Формулы-1 огласит регламент на сезон 2021 года, сообщил на своей странице в «твиттере» комментатор Формулы-1 Боб Константурос.



На пресс-конференции ожидается участие Чейза Кэри, Росса Брауна, Николаса Томбасиса, а президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт будет присутствовать на мероприятии посредством видеосвязи.



Пресс-конференция намечена на 19:00 по московскому времени. 31 октября истекает дедлайн утверждения новых правил на 2021 год. Новый регламент по плану будет включать в себя глобальные изменения, которые направлены на то, чтобы выровнять условия для всех команд и повысить конкуренцию. Например, с этой целью предлагается ввести ограничение бюджетов команд.