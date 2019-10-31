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Феттель рассказал, когда в «Феррари» поняли, что проиграли чемпионат

Феттель рассказал, когда в «Феррари» поняли, что проиграли чемпионат
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель сказал, что в «Феррари» ещё в первых гонках сезона-2019 поняли, что побороться за титул с «Мерседесом», скорее всего, не удастся. «Феррари» была быстра на предсезонных тестах, но в первой половине сезона, состоявшей из 12 гонок, не одержала ни одной победы.

«Когда мы приехали в Австралию и обнаружили, что оказались позади, это стало для нас сюрпризом. После этого расстановка сил была не очень ясна, потому что мы приехали в Бахрейн и там смотрелись довольно сильно. Потом мы отправились в Китай – и там снова оказались позади.

Мы были удивлены этой последовательностью взлётов и падений, но после четырёх или пяти гонок картина стала более ясной. После Барселоны мы поняли, что недостаточно быстры.

В этот момент мы засучили рукава и поняли, что оказались не в том положении, в каком хотели быть. Вместо того чтобы сражаться с соперниками, нам пришлось сражаться с собой», — цитирует Феттеля Motorsport.

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