Феттель успел забыть, что нарушил приказ не атаковать Уэббера в Малайзии

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, давая интервью, не сразу вспомнил, что не всегда выполнял приказы команды. На Гран-при Малайзии 2013 года Феттель, выступавший тогда за «Ред Булл», обогнал напарника Марка Уэббера, несмотря на приказ команды оставаться вторым, и одержал победу.
Феттелю сказали, что он входит в список гонщиков, ослушавшихся команды.
«Я никогда не говорил «нет», — цитирует немца Motorsport.
Феттелю напомнили об инциденте в Малайзии.
«Ах, да», — улыбнулся Себастьян.
«Однажды настал день, когда меня попросили что-то сделать. Но я никогда раньше не получал одолжения, так почему я должен давать одолжение сейчас? Почему я должен был это делать? Это была особая ситуация.
В конце концов, нужно заботиться о себе. Нужно уметь постоять за себя и за то, что, как тебе самому кажется, правильно. Будете ли вы по итогу правы или нет – это совсем другая история», — добавил он.
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