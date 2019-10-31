Феттель успел забыть, что нарушил приказ не атаковать Уэббера в Малайзии

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, давая интервью, не сразу вспомнил, что не всегда выполнял приказы команды. На Гран-при Малайзии 2013 года Феттель, выступавший тогда за «Ред Булл», обогнал напарника Марка Уэббера, несмотря на приказ команды оставаться вторым, и одержал победу.

Феттелю сказали, что он входит в список гонщиков, ослушавшихся команды.

«Я никогда не говорил «нет», — цитирует немца Motorsport.

Феттелю напомнили об инциденте в Малайзии.

«Ах, да», — улыбнулся Себастьян.

«Однажды настал день, когда меня попросили что-то сделать. Но я никогда раньше не получал одолжения, так почему я должен давать одолжение сейчас? Почему я должен был это делать? Это была особая ситуация.

В конце концов, нужно заботиться о себе. Нужно уметь постоять за себя и за то, что, как тебе самому кажется, правильно. Будете ли вы по итогу правы или нет – это совсем другая история», — добавил он.