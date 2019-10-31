Формула-1 показала тизер, посвящённый машинам сезона-2021

Формула-1 опубликовала в «Твиттере» GIF-анимацию, на которой можно посмотреть, как могут выглядеть машины, которые будут построены по новому регламенту. Новые правила должны быть официально утверждены сегодня, 31 октября.

В частности, на тизере можно рассмотреть, как изменится профиль передних и задних антикрыльев.

Если у вас не отображается анимация, её можно посмотреть в официальном «твиттере» Формулы-1.

На пресс-конференции, которая начнётся в 19:00 мск, ожидается участие генерального директора Формулы-1 Чейза Кэри, спортивного директора Ф-1 Росса Брауна и технического эксперта Николаса Томбазиса, а президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт будет присутствовать на мероприятии посредством видеосвязи.