Формула-1 показала тизер, посвящённый машинам сезона-2021
Формула-1 опубликовала в «Твиттере» GIF-анимацию, на которой можно посмотреть, как могут выглядеть машины, которые будут построены по новому регламенту. Новые правила должны быть официально утверждены сегодня, 31 октября.
В частности, на тизере можно рассмотреть, как изменится профиль передних и задних антикрыльев.
Если у вас не отображается анимация, её можно посмотреть в официальном «твиттере» Формулы-1.
На пресс-конференции, которая начнётся в 19:00 мск, ожидается участие генерального директора Формулы-1 Чейза Кэри, спортивного директора Ф-1 Росса Брауна и технического эксперта Николаса Томбазиса, а президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт будет присутствовать на мероприятии посредством видеосвязи.
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