Спонсором «Уильямса» стал PONOS
Японская компания PONOS, занимающаяся разработкой компьютерных игр, стала спонсором команды Формулы-1 «Уильямс», сообщает пресс-служба коллектива.
Логотипы PONOS появятся на машинах «Уильямса» уже на Гран-при США, который пройдёт с 1 по 3 ноября, и останутся на них в 2020 году.
«Мы в PONOS стремимся вызывать улыбки на лицах и создавать позитив посредством игр, которые создаём», — отметил генеральный директор компании Йорикацу Цудзико.
За три этапа до окончания сезона-2019 «Уильямс», на счету которого одно очко, занимает десятое, последнее место в Кубке конструкторов.
В XX веке «Уильямс» девять раз выигрывал Кубок конструкторов, а его гонщики завоевали семь чемпионских титулов в личном зачёте. Всего на счету команды 114 побед в гонках.
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