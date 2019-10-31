Спонсором «Уильямса» стал PONOS

Японская компания PONOS, занимающаяся разработкой компьютерных игр, стала спонсором команды Формулы-1 «Уильямс», сообщает пресс-служба коллектива.

Логотипы PONOS появятся на машинах «Уильямса» уже на Гран-при США, который пройдёт с 1 по 3 ноября, и останутся на них в 2020 году.

«Мы в PONOS стремимся вызывать улыбки на лицах и создавать позитив посредством игр, которые создаём», — отметил генеральный директор компании Йорикацу Цудзико.

За три этапа до окончания сезона-2019 «Уильямс», на счету которого одно очко, занимает десятое, последнее место в Кубке конструкторов.

В XX веке «Уильямс» девять раз выигрывал Кубок конструкторов, а его гонщики завоевали семь чемпионских титулов в личном зачёте. Всего на счету команды 114 побед в гонках.

