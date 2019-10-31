Феттель признал, что Хэмилтон — лучший гонщик Формулы-1 после Шумахера

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель, выступающий за «Феррари», оценил достижения Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), на счету которого пять титулов.
Первый титул Хэмилтон завоевал ещё в составе «Макларена» в 2008 году. В 2013 году британец перешёл в «Мерседес» и ещё четырежды стал чемпионом: в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах. На Гран-при США, который пройдёт с 1 по 3 ноября, Льюис может досрочно обеспечить себе шестое чемпионство.
Феттеля спросили, можно ли назвать Хэмилтона одним из лучших гонщиков в истории Формулы-1.
«Мы должны так считать. Как иначе? Придётся! Как по мне, всё предельно ясно. Он давно занимается этим видом спорта и является одним из самых успешных пилотов. После Михаэля справедливо упоминать его имя.
Формула 1 изменилась, сейчас у нас больше гонок, больше шансов выигрывать гонки, чем когда-либо. Поэтому я считаю, что неправильно сравнивать статистику, чистую статистику, возвращаться к Аскари, Фанхио.
Каждый гонщик должен быть оценён в своё время, и Льюис, несомненно, большой профессионал, который выделяется среди всех гонщиков своего поколения», — цитирует немца Motorsport.
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